Création d’emplois pour les jeunes : Moon Jae-in prône la coopération public-privé

Photo : YONHAP News

Le président de la République Moon Jae-in a rencontré aujourd’hui des leaders économiques du pays afin de promouvoir le projet d'emploi des jeunes.Lors d'un déjeuner officiel organisé à la Cheongwadae, le chef de l'Etat a souligné l'importance de la formation des ressources humaines, qu'il juge les meilleurs placements pour les entreprises. Pour le locataire de la Maison bleue, c'est grâce aux mains d’œuvres qualifiés qu'un petit pays, pauvre en ressources naturelles, qui est la Corée du Sud, a pu se développer.Dans la liste des invités figuraient les dirigeants des six « chaebol » : Samsung, Hyundai, SK, LG, KT et Posco, dont Lee Jae-yong, vice-président de Samsung Electronics et Chung Eui-sun de Hyundai Motor. Ces conglomérats participent au projet « Youth Hope On », inscrit dans le cadre d'une mesure spéciale de l'exécutif pour booster l'embauche des nouveaux arrivants sur le marché.Le président Moon a également profité de cette occasion pour saluer les efforts de ces grands groupes en la matière. Il a ainsi rappelé, par exemple, que Samsung n'a cessé de donner la priorité aux personnels de qualité, à l'instar de la devise fondatrice du groupe. Pour Hyundai Motor, il a mis en avant l'excellence de ses programmes de formation dont les « Mobility class ».Le numéro un sud-coréen a également souligné que la création d'emplois décents dépendrait principalement des entreprises, qui seront soutenues au maximum par le gouvernement en la matière. Avant de demander un engagement ample du secteur privé afin d'éviter que les jeunes d'aujourd'hui ne se réduisent à une génération perdue en raison de la pandémie du COVID-19.