La MFDS approuve la pilule anti-COVID-19 de Pfizer

Photo : YONHAP News

L’utilisation d’urgence de « Paxlovid », les pilules de traitement contre le COVID-19 fabriquées par le laboratoire américain Pfizer, vient d’être approuvée en Corée du Sud.Selon le patron de l’Administration des aliments et des médicaments (MFDS), Kim Gang-lip, dans le contexte où les nombres de nouveaux cas confirmés et de malades en état critique sont en augmentation, il est devenu nécessaire de recourir au médicament par voie oral. Cette décision a été prise suite à l’examen sur sa sécurité et son efficacité et à la consultation auprès des experts.« Paxlovid » empêche la production de la protéine essentielle pour la duplication du virus. Comme il est sous forme de cachet, son administration est plus simple que Remdesivir qui nécessite une injection par seringue. Ce traitement sera utilisé pour les patients majeurs à symptômes légers et surtout pour les personnes à risque afin d’empêcher l’aggravation de la maladie. Les adolescents de plus de 12 ans qui pèsent plus de 40 kg peuvent également en profiter. Afin qu'il fasse effet, il faut ingérer deux pilules de nirmatrelvir et une pilule de ritonavir, deux fois par jour, au mieux moins de cinq jours après l’apparition des premiers symptômes.D’après un spécialiste, le traitement a baissé considérablement le risque d’hospitalisation et de décès des individus contaminés. Quant aux femmes enceintes, elles peuvent en prendre lorsque le bénéfice est plus grand que le risque.