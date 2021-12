Commerces franchisés : baisse des employés et des revenus l'an dernier

Photo : YONHAP News

L’année dernière, les franchises ont vu leurs effectifs et leurs chiffres d’affaires baisser sur fond de pandémie de COVID-19 alors que le nombre de leurs commerces ont augmenté. Selon les données publiées par l’Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de magasins franchisés a progressé de 9,5 % sur un an pour s’élever à 236 000 en Corée du Sud. Par catégorie, les supérettes ouvertes 24h sur 24 étaient les plus nombreuses avec 46 000, suivies par les restaurants spécialisés en cuisine coréenne et les rôtisseries.Pourtant, le nombre d’employés de tous les commerces a connu un recul de 44 000. Les restaurants de plats coréens, de pizza, de hamburger et les cafés étaient les plus touchés. Le Kostat a expliqué cette déconvenue par la multiplication des enseignes sans caisses et à l’accroissement des livraisons dont la tâche est confiée aux sous-traitants. Le nombre de travailleurs par succursale a diminué dans tous les secteurs sauf la papeterie.L’épidémie a également porté un coup sur les revenus. En raison du renforcement des mesures de distanciation sociale, les bars ont vu leurs chiffres d’affaires dégringoler de plus de 15 % et les restaurants coréens de 5 %. Les ventes des commerces franchisés ont enregistré un recul de 9 % en glissement annuel. C’est la première fois depuis le début des statistiques que le montant des ventes et le nombre d’employés se contractent en même temps.