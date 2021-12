Photo : YONHAP News

La vague de grand froid se poursuit cette semaine à l’échelle nationale. Malgré un ciel alternant soleil et nuages, les températures sont restées basses ce lundi. A l’instar de ce weekend, le mercure a affiché dans la matinée des valeurs négatives : -12°C à Daejeon, -11°C à Séoul, -10°C à Daegu, ou encore -7°C à Busan. Il est repassé dans le positif au fil de la journée sur la quasi-totalité du territoire.De plus, de la neige a été aperçue dans la pointe sud-ouest ainsi que sur les principales îles du pays. Cette vague de froid devrait se calmer très légèrement en milieu de semaine avant de reprendre de plus belle à l’approche du weekend.