Corée du Nord : ouverture de l’assemblée plénière du Parti des travailleurs

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, le Parti des travailleurs, a convoqué hier, comme convenu, une nouvelle assemblée plénière de son comité central.D’après le Rodong Sinmun, le journal officiel de la formation au pouvoir, Kim Jong-un a présidé en personne la réunion. Les membres de ce colloque et leurs suppléants y étaient également présents.L’occasion pour eux de faire le bilan de l’exécution des principaux programmes du parti et de l’Etat pour cette année. Ils doivent dans le même temps débattre, voire déterminer les orientations stratégiques et les plans d’action pouvant « amener la lutte du parti et du peuple pour ouvrir une nouvelle page de la construction socialiste à une prochaine étape de la victoire ». L’organe de presse n’a pas donné plus de précisions. Il a toutefois laissé entrevoir que les discussions se poursuivraient.A Séoul, le ministère de la Réunification a déjà indiqué hier que la réunion aurait lieu dans le courant de la semaine et qu’habituellement, elle durait un à quatre jours.Pour rappel, le comité central prend des décisions importantes en assemblée plénière en remplacement du Congrès du parti, lorsque cet organe de décision suprême ne se tient pas.