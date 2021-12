Japon : l’île Sado, lieu de martyr des Coréens, candidat à la liste du patrimoine mondial de l’Unesco

Photo : YONHAP News

Le conseil d’examen culturel du Japon a sélectionné l'ancienne mine d'or de Sado Kinzan, lieu du travail forcé des Coréens pendant l’occupation nippone, comme candidat recommandé à l'inscription sur la liste du patrimoine culturel mondial de l'Unesco.Selon Kyodo News, le gouvernement japonais examinera le dépôt d’une telle recommandation à l’organisation internationale d'ici le 1er février prochain. Dans ce cas de figure, le résultat sera annoncé en 2023 après la délibération du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), organe consultatif de l’Unesco.Cette mine située dans la préfecture de Nigata était un site d’exploitation des matériaux pour la guerre comme le cuivre, le fer et le zinc après l’éclatement de l’affrontement du Pacifique en 1941. L’empire du Japon y a mobilisé de force au moins 1 200 Coréens pour combler la pénurie de main d’œuvre.Dans le musée de Sado, se trouvent une liste de la distribution de tabac et une copie de celle des personnes d’une certaine catégorie d’âge. De plus, des documents qui contiennent le nom et la date de naissance de plusieurs centaines de victimes du travail forcé y sont affichés.Si Tokyo tente de faire classer cette mine au patrimoine de l’Unesco, cette démarche pourrait susciter une nouvelle polémique historique avec Séoul tout comme lors de l’inscription de l’île de Hashima, mieux connue sous le nom d'« île navire de guerre », un autre emplacement de l’exploitation des Coréens.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a d'ores et déjà demandé au Japon de retirer ce site historique tragique de la liste des candidats.