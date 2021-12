200 000 tonnes de riz seront retirés du marché pour la stabilité des prix

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le parti au pouvoir, le Minjoo ont mis la main à la pâte pour stabiliser les prix du riz. Ce matin, après une réunion à l’Assemblée nationale, ils ont annoncé que l’exécutif achèterait 200 000 tonnes de la production excédentaire de cette année sur 270 000 en janvier prochain, pour les retirer du marché.Selon le président du comité des politiques de la formation, Park Wan-joo, à propos des 70 000 tonnes restantes, la décision sera prise plus tard, compte tenu de la situation du marché et du stock du secteur privé. Et les autorités publiques ont pris en considération les prix à la consommation de l’année prochaine et le principe est toutefois de mettre de côté l’ensemble du surplus.Les associations des agriculteurs continuent de réclamer l’intervention du gouvernement pour empêcher une éventuelle chute des prix de cette céréale de base, la plus consommée dans le pays.Le rassemblement a eu lieu en présence du patron du parti Song Young-gil et du ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, Kim Hyun-soo, entre autres.