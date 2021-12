Sondage : Lee Jae-myung et Yoon Suk-yeol dans la marge d’erreur

Photo : YONHAP News

Un nouveau sondage sur l’élection présidentielle de mars donne Lee Jae-myung et Yoon Suk-yeol au coude-à-coude.D’après ce baromètre dévoilé par le quotidien « Energy Economic News », le prétendant du Minjoo à la Cheongwadae et son concurrent du Parti du pouvoir du peuple (PPP) sont respectivement crédités de 41,1 % et 40,1 % des intentions de vote, donc dans la marge d’erreur.Le duel Lee-Yoon domine toujours le rapport de forces et relègue les postulants de partis minoritaires loin derrière. Ahn Cheol-soo du Parti du peuple n’a récolté que 5,7 % et Sim Sang-jung du Parti de la justice 3,7 %.Les électeurs de la région du sud-ouest, ceux de la province de Chungcheong dans le centre du territoire, et les 40-59 ans seraient les plus nombreux à choisir le candidat de la formation au pouvoir, de centre-gauche. En revanche, les plus de 60 ans et les habitants de Daegu et de la province de Gyeongsang du Nord dans le sud-est se tourneraient bien plus vers le prétendant de la première force de l’opposition, conservatrice.Questionnés sur l'influence des débats télévisés sur le vote, plus de six sondés sur dix ont répondu par l’affirmative.Ils sont 48,7 % à évoquer la nécessité pour les époux ou épouses des candidats de participer à la campagne électorale, contre 43,4 %.En ce qui concerne les conséquences politiques de la grâce présidentielle accordée à Park Geun-hye, la prédécesseure de Moon Jae-in, sur ceux qui briguent la succession de ce dernier à la Maison bleue, 31,1 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elle aurait un impact positif sur Yoon, contre 30,7 % pour Lee.Le sondage a été effectué, les 25 et 26 décembre derniers, par l’institut Realmeter pour le journal « Energy Economic News ». Un échantillon de 1 000 hommes et femmes de plus de 18 ans de tout le pays ont été sondés. Le niveau de confiance est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points. Pour plus de détails, consultez le site web www.nesdc.go.kr.