Séoul, Washington et Tokyo cherchent à tenir une nouvelle réunion de leurs ministres de la Défense

Photo : YONHAP News

Les ministres de la Défense sud-coréen, américain et japonais pourraient se retrouver le mois prochain à Hawaï. Les trois pays mènent actuellement des concertations en ce sens, rapporte aujourd’hui la NHK, la radiotélévision publique nippone.Si la réunion se tient, il s’agira de la première en plus de deux ans. Leur dernière rencontre remonte à novembre 2019. Elle a eu lieu à Bangkok en marge de la conférence élargie des chefs de la défense de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean).Les Etats-Unis et leurs deux principaux alliés en Asie avaient souligné, à différentes occasions, l’importance de la coopération sécuritaire à trois face aux menaces nucléaire et balistique de Pyongyang. Et de s’engager d’emblée à multiplier les échanges entre les hauts responsables de leur défense, y compris leurs ministres.La NHK a prévu que, lors de leur éventuel entretien à Hawaï, Suh Wook, Lloyd Austin et Nobuo Kishi chercheraient donc une réponse coordonnée aux armes de destruction massive du royaume ermite.Le diffuseur japonais a également évoqué la possibilité que leurs discussions aient lieu par liaison vidéo si le variant Omicron du COVID-19 continue de se propager.