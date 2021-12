Lee Jae-myung rencontre des travailleurs sociaux, Yoon Suk-yeol débat dans un club de journalistes

Photo : KBS News

Lee Jae-myung, le candidat à l'élection présidentielle du parti au pouvoir, le Minjoo, s’est entretenu ce matin avec des jeunes travailleurs sociaux. Ces derniers ont argué la nécessité d’un Etat providence qui prend la responsabilité du bien-être du peuple, et l'ancien avocat pour les droits de l'Homme s’est engagé à construire un pays inclusif et innovant.Cet après-midi, Lee assistera aux échanges d’une association de journalistes locaux pour dévoiler l’ébauche de son plan politique sur le développement équilibré et la décentralisation territoriale. Puis, il se dirigera à la réunion sur le projet de loi visant à répondre au dépeuplement des provinces. Déposé au Parlement le mois dernier par 89 députés de la formation présidentielle, ce texte consiste à mettre en place un comité spécial dédié, sous la tutelle du président.Dans le camp d’en face, Yoon Suk-yeol du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a participé au débat du Club des journalistes de la radiodiffusion-télévision de Corée (BJC). Il en a profité pour élucider les soupçons qui entourent sa femme Kim Kun-hee et des conflits au sein de sa formation. Il a également expliqué les besoins de l’alternance politique, ses visions de l’avenir ainsi que ses engagements pour ses concitoyens.Le prétendant de la première force d’opposition conservatrice se déplacera ensuite pour un rassemblement de la Chambre de commerce américaine en Corée, et celui sur la loi pour le développement équilibré, avant de discuter sur les relations patronat syndicat avec les jeunes, une rencontre organisée par son comité de campagne.