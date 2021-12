COVID-19 : la Corée du Sud repasse sous la barre des 4 000 cas quotidiens

Photo : YONHAP News

C’est un ouf de soulagement. Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est repassé sous le seuil des 4 000 pour la première fois en quatre semaines.Ce mardi, le bilan quotidien fait état de 3 865. C’est une des conséquences de la diminution des dépistages et de la vague de froid qui s’est abattue sur la péninsule ce week-end. Cela dit, le chiffre est plus faible qu’il y a une semaine. Mardi dernier, les contaminations ont franchi le cap des 5 000 et des 7 000 le lendemain. De plus, l’inversion de la courbe est constatée depuis jeudi.Pourtant, le nombre de patients victimes de formes graves continue de grimper pour atteindre, à ce jour, 1 102 personnes, le deuxième plus important depuis l’apparition de l’épidémie en Corée du Sud.Et le taux d’occupation des lits en soins intensifs reste toujours très élevé : 78,6 % à Séoul et 76,7 % dans les autres villes et provinces. Les autorités sanitaires assurent cependant que le pays n’est plus en pénurie de lits de réanimation.Par ailleurs, le gouvernement a décidé de débloquer une enveloppe de plus de 300 milliards de wons, soit environ 225 millions d'euros, pour compenser les pertes financières subies par les hôpitaux privés en raison du traitement des patients COVID au détriment des autres malades.Quant aux nouvelles mesures de distanciation sociale à mettre en place à compter du 3 janvier, elles seront annoncées ce vendredi. L'exécutif semble privilégier la prolongation de deux semaines des restrictions, en vigueur depuis le 18 décembre.