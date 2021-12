COVID-19 : la validité du passe sanitaire conditionnée au rappel vaccinal

Photo : KBS News

L’effet du durcissement des mesures sanitaires commence à se préciser. Le nombre de cas positifs au coronavirus continue à reculer. Le gouvernement veut continuer sur cette lancée pour augmenter au maximum le taux de vaccination anti-COVID et pour limiter la durée de validité du passe sanitaire.Dès la semaine prochaine, cet outil sera actif pendant seulement 180 jours après la deuxième injection. Son code QR sonore permettra de régulariser sa validité ou la situation vaccinale. Les autorités en la matière ont demandé aux établissements pour lesquels le passe est obligatoire de vérifier si leurs visiteurs ont été exemptés ou non de vaccination ou qu’ils ne se sont pas administrés sans motifs reconnus. Elles ont cependant promis une semaine de pédagogie, avant une tolérance zéro. Pour conserver un passe valide, la dose de rappel doit être inoculée six mois après la deuxième injection.L’exécutif accélère aussi le pas pour cette troisième dose afin de porter jusqu’à 70 % d’ici la fin de l’année le taux de rappel de nos aînés. Il a alors évoqué les résultats d’une étude menée au Royaume-Uni, qui fait état de l’efficacité d'un schéma vaccinal à trois doses face au variant Omicron.A en croire le ministre de la Santé Kwon Deok-cheol, la part des plus de 60 ans dans l’ensemble des contaminations est tombée à 25 %, contre 35 % la première semaine du mois. La proportion des plus de 80 ans victimes de formes graves est passée de 21 % à 14 %.L’application controversée du passe sanitaire pour les adolescents serait décidée l’an prochain. Pour cela, le ministère de l’Education poursuit ses concertations avec les autres ministères et les organisations concernées. A l’heure actuelle, 70 % des 12-17 ans ont reçu une première dose et 47 % une deuxième injection.