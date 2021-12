Electricité et gaz : hausse graduelle des prix en 2022

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé l’augmentation des tarifs de l’électricité et du gaz à partir d’avril 2022, un mois après l’élection présidentielle.Le 20 décembre, le vice-Premier ministre à l’Economie Hong Nam-ki s’est engagé à maintenir l’inflation, pour l’an prochain, aux alentours de 2,2 %, un plus faible niveau que cette année. Une semaine plus tard, l’exécutif a fait part de la hausse de ces factures. Il avait pourtant bloqué les prix pour la période de janvier à mars prochains.Le prix de base du kWh d'électricité sera revalorisé de 4,9 wons à deux reprises en avril et en octobre. La contribution pour le climat et l’environnement sera, quant à elle, augmentée de 2 wons le kWh dès avril. En résumé, un ménage de quatre membres doit payer 1 950 wons de plus chaque mois.Le prix du mégajoule de gaz (MJ) sera augmenté trois fois en 2022 : de 1,23 won en mai, de 1,9 won en juillet et de 2,3 wons en octobre. Si un foyer consomme 2 000 MJ par mois, il paye actuellement 28 450 wons, mais cela passera à 33 050 wons, soit 4 600 wons de plus, à partir d’octobre.Les sociétés publiques de l’électricité et du gaz ont précisé que les prix seraient indexés sur la hausse de ceux des combustibles et que leur revalorisation serait échelonnée. Cependant, cela ne suffira pas à compenser leur manque à gagner dû au gel des prix ces 12 derniers mois. Le timing de l’augmentation des tarifs n’est pas anodin. Pour certains, le gouvernement l’aurait reporté à après la présidentielle de mars afin de ne pas déplaire aux électeurs.