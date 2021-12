Séoul ambitionne de devenir une puissance dans la neutralité carbone et dans l’industrie manufacturière

Photo : Getty Images Bank

Le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie a dévoilé aujourd’hui ses principaux projets à mener en 2022.Ils comprennent notamment quatre piliers. Il s’agit d’accélérer la transition vers la neutralité carbone, devenir une plus forte puissance mondiale dans l’industrie manufacturière, stabiliser la chaîne d’approvisionnement pour assurer la sécurité économique et promouvoir les échanges commerciaux pouvant générer la richesse nationale.Dans le détail, afin de concrétiser le premier objectif, le ministère entend développer entre autres les technologies bas carbone, relancer les investissements privés dans ces technologies, poser les bases d’une plus large utilisation de l’énergie renouvelable, ou encore doper la croissance de l’écosystème de l’hydrogène.Pour renforcer la compétitivité du pays dans la filière manufacturière, l’exécutif projette d’accélérer l’innovation bas carbone et numérique, notamment dans la construction navale, la sidérurgie, la chimie et la machinerie.Et en vue de la stabilisation de la chaîne d’approvisionnement, l’offre et la demande des produits largement dépendants des pays étrangers seront scrutées de près, et ce bien évidemment pour éviter la pénurie comme celle d’urée et de sa solution aqueuse, dont a souffert la Corée du Sud cette année. Le gouvernement cherchera en même temps à diversifier les sources de leurs importations.Enfin pour doper le commerce extérieur capable de créer une richesse nationale, le pays ambitionne d’exporter ses produits pour une valeur supérieure à 700 milliards de dollars par an. Il cherchera aussi à adhérer à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et à conclure un traité de libre-échange avec plusieurs pays d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique, entre autres.