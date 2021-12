Corée du Nord : le Parti des travailleurs continue ses travaux en assemblée plénière

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, l’assemblée plénière du Parti des travailleurs, convoquée lundi, se poursuit.A en croire l’information relayée aujourd’hui par la KCNA, l’organe de presse officiel du pays communiste, le premier jour, Kim Jong-un a fait part des grandes orientations des projets de la formation au pouvoir et de l’Etat pour l’année prochaine. Et hier, le dirigeant « suprême » a fait un compte-rendu « historique et lourd de sens dans le développement rural ».Toujours selon l’agence, le numéro un du régime a alors présenté les « stratégies à moyen et à long terme, les chantiers prioritaires et les plans d’action visant à atteindre l’objectif de développer des zones rurales dans des conditions réalistes et en répondant aux exigences de l’ère actuelle ». Il a également pris des mesures révolutionnaires et importantes en ce sens.La KCNA a ajouté que les participants à la réunion avaient unanimement salué tous les programmes et directives de Kim III.