Le moral des entrepreneurs s’améliore depuis trois mois

Photo : YONHAP News

L’économie sud-coréenne semble se porter légèrement mieux pour les entrepreneurs. Selon la Banque de Corée (BOK), le BSI, l'indice de confiance chez ces derniers pour l’ensemble des industries s’élève à 87 ce mois-ci, soit une progression d’un point par rapport à novembre dernier. Ce chiffre qui est tombé à 84 en septembre enregistre une hausse en douceur depuis trois mois.Le secteur manufacturier a connu une embellie malgré le recul des métaux primaires dû à l’affaiblissement de la demande dans l’industrie en aval, notamment la construction. Les équipements électroniques, vidéos et de la communication ont gagné 12 points et la transformation des métaux, elle, 9 points.En revanche, l’industrie non manufacturière a décliné à cause des nouvelles restrictions de distanciation sociale face au rebond de la pandémie de COVID-19. Le transport et l'entreposage ont dégringolé de 11 points et les ventes en gros et au détail de 5 points.Par ailleurs, l’indice concernant la perspective pour janvier prochain a régressé de 1 point pour atteindre 84. Quant à celui qui réfère au moral des acteurs économiques (ESI), intégrant l'indice de confiance des consommateurs (CCSI) au BSI, il a reculé de 1,7 point à 104,6 dorénavant.Pour rappel, un chiffre inférieur à 100 signifie que la majorité des entreprises ont une opinion négative sur la conjoncture économique.