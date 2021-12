Kim Boo-kyum : lancement d’un test rapide pour détecter le variant Omicron

Photo : YONHAP News

Le développement d’un test rapide pour détecter le variant Omicron du COVID-19 est terminé et son utilisation commencera dès demain. Une annonce faite, aujourd’hui, par le Premier ministre lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise.Kim Boo-kyum en a profité pour remercier les laboratoires privés d’avoir apporté leur coopération à la mise au point de la technique. Et de souligner que les meilleurs moyens de lutter contre l’épidémie sont, pour le moment, d’enrayer la propagation du mutant Omicron, de respecter scrupuleusement les protocoles sanitaires et d’accélérer la vaccination.Le chef du gouvernement a également salué la prise de conscience de ses concitoyens, qui n’hésitaient pas à se soumettre à des mesures de distanciation sociale, ce qui permet, selon lui, de ralentir la progression des contaminations. Il a alors tenu à préciser que le bilan hebdomadaire de cas positifs est reparti à la baisse après huit semaines consécutives de hausse et que le taux de reproduction est tombé en dessous de 1.L’ancien député s’est aussi voulu rassurant quant aux lits d’hôpitaux pour les malades du COVID-19. Selon lui, ces derniers peuvent désormais trouver une place disponible en moins de 24 heures. Néanmoins, il est encore trop tôt pour relâcher la vigilance, puisque le taux d’occupation des lits en soins intensifs reste toujours élevé dans la région de Séoul et le nombre des patients victimes de formes graves est encore supérieur à 1 000.Kim a par ailleurs expliqué que les nouvelles restrictions à appliquer dès lundi prochain seront déterminées après l’évaluation et l’analyse de la situation actuelle et en prenant en considération les opinions des petits commerces lourdement touchés par ces mesures ainsi que celles des experts.