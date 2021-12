Sondage : 70 % des entreprises prennent conscience des enjeux ESG

Photo : YONHAP News

Les entreprises sud-coréennes, en dépit de leur prise de conscience élevée des enjeux des critères dits ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), ne les intègrent pas nécessairement dans leur gestion. C’est du moins ce qui ressort d’un sondage mené conjointement par la Chambre de commerce et d’industrie (KCCI) et le Centre de productivité (KPC).Résultats, 70 % des 300 sociétés interrogées ont pris acte de l’importance de cette mutation, évoquant ses conséquences positives sur leur performance (42,9 %) et le changement des tendances de consommation (41,9 %).Pourtant, elles sont seulement 29 % à déclarer tenir compte de ces facteurs dans leur gestion de manière systématique et engageante. Même constat du côté des équipes et du personnel dédiés. Seuls 15,7 % des firmes sondées en disposent. Enfin, six groupes sur dix ont donné la priorité à l’environnement parmi les critères en question, contre 23 % pour le social et 17 % pour la gouvernance.