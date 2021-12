La Corée du Sud aménagera ses réseaux électriques d'ici 2030

Photo : YONHAP News

Le ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur a dévoilé ce matin le projet de la réforme du système d'alimentation électrique en phase avec l’élargissement des énergies renouvelables. Il prévoit d’établir, jusqu’au premier semestre de l’année prochaine, un plan pour 2030 reflétant l’objectif plus ambitieux de la Corée du Sud pour les contributions déterminées au niveau national (CDN) en matière de réduction des émissions de CO2.Le gouvernement espère renforcer le système électrique au moment opportun en préparant en avance sa transition. Il estime l’investissement nécessaire pour l’aménagement des réseaux électroniques optimaux à 78 000 milliards de wons, l’équivalent de 58 milliards d’euros.Pour être plus précis, dans les grands parcs éoliens, les acteurs de la transmission d’électricité mettront en place au préalable les équipements de la connexion commune pour que la centrale soit reliée au système d’approvisionnement après sa construction. Afin de résoudre le problème du retard du chantier des installations électriques en raison de l’opposition des riverains, les dispositifs de soutien à ces derniers seront multipliés et les législations concernées seront révisées pour faciliter le processus.Qui plus est, un programme de contrôle intégral sera élaboré d'ici 2025. Il s'agit de surveiller la quantité de production des énergies propres en temps réel et d'être manœuvré à distance.