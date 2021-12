Accord entre deux organismes pour promouvoir le coréen à l’étranger

Photo : YONHAP News

L’Institut national de la langue coréenne et la Korea Foundation viennent de conclure un accord. Objectif : conjuguer leurs efforts pour faire rayonner la langue coréenne à l’étranger.En vertu de cette entente, les deux organismes travailleront main dans la main pour que l’engouement pour l’apprentissage du coréen ne soit pas éphémère et que leurs projets en la matière, communs ou indépendants, soient plus performants et substantiels. Ils entendent aussi explorer les moyens de coopération pour une diffusion durable de la langue hors des frontières.La patronne de l’institut Jang So-won s’est engagée à redoubler d’efforts pour promouvoir, de manière plus systématique, l’enseignement du coréen dans les universités étrangères, de concert avec la fondation, placée sous l’autorité du ministère des Affaires étrangères.