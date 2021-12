Lee Jae-myung rend hommage à Kim Geun-tae, Yoon Suk-yeol visite la province de Gyeongsang du Nord

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung, candidat à la présidentielle du Minjoo s’est rendu ce matin sur la tombe de Kim Geun-tae, ancien chef du parti Uri, situé à Namyangju dans la province de Gyeonggi. Lors de la cérémonie du 10e anniversaire de son décès, Lee a déclaré souhaiter créer un monde correspondant aux valeurs du défunt, en s’engageant à prendre soin de la vie de chaque citoyen et à réaliser une démocratie complète. L'ancien avocat pour les droits de l'Homme a ainsi montré son intention de succéder à Kim, parrain du mouvement démocrate de la Corée du Sud.Cet après-midi, le candidat du parti au pouvoir se déplacera au Service d'information sur la sécurité sociale de Corée (SSIS), avec son ancien rival de la primaire Lee Nak-yon, pour présenter sa politique sur le bien-être dont l’objectif est d’atteindre la qualité de vie d’un pays développé.Quant à Yoon Suk-yeol, le prétendant du Parti du pouvoir du peuple (PPP), il a rejoint Daegu et la province de Gyeongsang du Nord pour un séjour de trois jours. C’est la première fois qu’il visite cette région, où se concentrent les fervents défenseurs du camp conservateur, depuis son élection en tant que candidat de la première force d’opposition.L’ancien procureur général se rendra ensuite sur les chantiers de construction des réacteurs Shin Hanul-3 et 4 de la centrale nucléaire à Uljin. Il appellera à la reprise des travaux suspendus en 2017, dans le cadre de la sortie du nucléaire prônée par le gouvernement de Moon Jae-in.