COVID-19 : le Premier ministre constate un léger ralentissement de la propagation

Le nombre de patients atteints de formes critiques de COVID-19 a progressé de 49 en l’espace de 24 heures pour atteindre, à ce jour, 1 151 individus. Un record. Le chiffre reste supérieur à 1 000 pour le neuvième jour consécutif.Du côté des nouveaux cas positifs. Le bilan de ce mercredi fait état de 5 409 infections. Et 36 décès supplémentaires ont été enregistrés. Pas moins de 2 700 patients dits légers se soignent à leur domicile. Le taux d’occupation des lits en soins intensifs est d’à peu près 75 % à travers le pays. La situation s’améliore dans les hôpitaux qui n’accueillent que les malades du coronavirus ayant besoin de soins. De quoi rassurer le Premier ministre.Lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise, Kim Boo-kyum a estimé que la propagation du virus commençait à ralentir. Afin d’étayer son estimation, il a évoqué le fait que le bilan hebdomadaire de cas positifs est reparti à la baisse et que les contaminés peuvent désormais trouver un lit disponible en moins de 24 heures.Cela dit, la vigilance est toujours de mise. Le chef du gouvernement a indiqué que dans la région de Séoul, les lits en réanimation sont toujours occupés à 80 %. Il a tenu à alerter en particulier sur la progression du variant Omicron. Ces dernières 24 heures, plus de 100 nouvelles infections à ce mutant ont été recensées, portant le total cumulé à 558. Par conséquent, Kim a réitéré son appel à l’injection de rappel anti-COVID.Par ailleurs, un test rapide pour détecter la souche en 3-4 heures sera mis en place dès demain.