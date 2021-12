COVID-19 : nouvelle prolongation de l’interdiction d’entrée des ressortissants de 11 pays d’Afrique

Photo : YONHAP News

Face au variant Omicron du coronavirus, la Corée du Sud continue de se barricader. De fait, le gouvernement a décidé de prolonger de nouveau, cette fois-ci jusqu’au 3 février, l’interdiction d’entrée sur le territoire des ressortissants étrangers pour un court séjour en provenance de 11 pays d’Afrique. Une mesure en vigueur depuis le 3 décembre.La décision a été arrêtée en considération de la hausse des cas du mutant, de sa dangerosité dans le pays comme hors des frontières et le possible flux d’arrivées pendant les congés du Nouvel an lunaire, début février. Les 11 pays concernés sont l’Afrique du Sud, le Botswana, l’Eswatini, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, le Nigeria, la Zambie et le Zimbabwe.Les voyageurs étrangers en long séjour et les sud-Coréens venant de ces Etats devront se placer à l’isolement dans un centre dédié pendant dix jours et effectuer un total de quatre tests PCR avant la levée de la quarantaine, dont un avant le départ pour le pays du Matin clair. Les arrivants des autres nations du continent seront eux aussi obligés de se faire dépister le jour de leur entrée.Les vols directs au départ de l’Ethiopie seront toujours suspendus. Un vol irrégulier est cependant autorisé chaque semaine pour rapatrier les ressortissants sud-coréens.Toujours dans le cadre des efforts visant à enrayer la propagation de l’Omicron, les ventes de nouveaux billets d’avion entre Singapour et Séoul, seront elles aussi interrompues temporairement. Seuls les vols programmés jusqu’au 20 janvier seront concernés, à quelques exceptions près.