Baisse continue des divorces sur fond de COVID-19

Photo : YONHAP News

Un effet inattendu de l'épidémie de coronavirus. Le taux de divorce continue de reculer depuis le début de la crise sanitaire.D'après les données communiquées par l'Institut national des statistiques (Kostat), en octobre, un total de 7 700 couples se sont séparés, soit une diminution de plus de 17 % par rapport à l'année dernière. Il s'agit de la plus importante baisse pour ce mois.La courbe descendante se poursuit, de fait, pour le septième mois de suite depuis avril. Le nombre cumulé de divorces pendant cette période a donc diminué de 5 % en glissement annuel.Le Kostat attribue ce déclin à celui des mariages depuis 2012. Cela dit, la chute, lors de ce 10e mois, est considérée comme exceptionnelle. A propos des mariages, 15 000 unions ont été célébrées, en baisse de 7,7 % sur un an.Du côté des naissances. Toujours en octobre, environ 20 700 bébés sont nés. Le nombre de nourrissons poursuit sa pente déclinante pour le 71e mois consécutif. Avec 224 000 naissances recensées de janvier à octobre, leur nombre devrait rester en dessous du seuil des 300 000 pour la deuxième année d'affilée.En revanche, la mortalité a progressé de 5 % en un an. 27 000 décès ont été déclarés. Le chiffe n'a jamais été aussi élevé pour un mois d'octobre depuis 11 ans. Explication à cela : le nombre des plus de 65 ans continue de grimper. La différence entre les naissances et les décès était donc négatif avec moins 6 300 personnes. La décroissance naturelle continue depuis novembre 2019.