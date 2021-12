Chung Eui-yong : difficile d’espérer le réchauffement des liens avec Pyongyang à l’occasion des JO de Pékin

Photo : YONHAP News

Séoul a souhaité réchauffer ses relations avec Pyongyang en marge des JO d’hiver de Pékin en février prochain, mais à ce stade, il paraît difficile de réaliser ce vœu. C’est le ministre des Affaires étrangères qui a tenu ces propos, aujourd’hui, dans un échange avec des journalistes.Pourtant, Chung Eui-yong s’est voulu optimiste, en affichant sa détermination à garder espoir jusqu’au dernier moment et à saisir toutes opportunités pour améliorer les liens intercoréens et ainsi relancer au plus vite le processus de paix dans la péninsule. Si de hauts responsables gouvernementaux des deux Corées sont présents lors de l’événement sportif de Pékin, le dialogue bilatéral pourra reprendre. Mais le déplacement des dirigeants nord-coréens semble difficile, notamment en raison de la pandémie de COVID-19.Interrogé sur la possibilité pour le pays du Matin clair d’annoncer un boycott diplomatique des Jeux, à l’instar de son allié américain, le ministre a une nouvelle fois affirmé ne pas envisager une telle option. A la question de savoir si la Chine a invité Moon Jae-in à l’événement, Chung s’est borné à dire qu’aucun commentaire n’était à faire.S’agissant des discussions Séoul-Washington visant à clore officiellement la guerre de Corée, le chef de la diplomatie a révélé qu’un accord de facto était intervenu entre les deux pays sur le texte de déclaration en ce sens. Une annonce inédite.