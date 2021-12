Photo : YONHAP News

Le thermomètre était encore plus élevé en ce mercredi 29 décembre. Cependant, les habitants du nord du pays, y compris Séoul, se sont réveillés sous un fin manteau de neige. Les nuages de la matinée ne se sont pas dissipés et ont persisté jusqu’en fin de journée sur tout le territoire. Les températures, plus chaudes que la normale, étaient comprises entre 5°C et 12°C dans l’après-midi.La concentration de poussières fines était principalement « mauvaise » dans le quart nord-ouest, et « normale » dans les autres régions en raison de l'influence de la stagnation atmosphérique. La qualité de l’air devrait être meilleure à partir de 19h.