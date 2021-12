Le gouvernement approuve provisoirement la fusion de Korean Air et Asiana Airlines

Photo : YONHAP News

La Commission du commerce équitable (FTC) a approuvé, provisoirement, la fusion des deux premières compagnies aériennes du pays à condition que cette nouvelle entité remettrait une partie de ses droits d’utilisation des aéroports domestiques et des licences d’exploitations.Actuellement Korean Air et Asiana Airlines sont par exemple en concurrence pour la ligne Séoul-Los Angeles. Mais si elles deviennent une même compagnie, elle occupera une position de monopole.Cinq compagnies aériennes sud-coréennes, y compris trois à bas coût, Jin Air, Air Busan et Air Séoul, exploitent environ 250 vols.Alors la FTC a jugé que la concurrence entre elles risquerait d’être restreinte pour une grande partie de ces vols. Elle a d’abord considéré les marchés de fret et de passagers comme deux marchés différents. Ainsi, elle a jugé probable la limitation de la concurrence pour 119 lignes aériennes, internationales et domestiques confondues.La Commission a avancé deux solutions pour remédier à ce problème. D’abord, elle a ordonné aux deux géants aériens en question de rendre une partie de leurs droits d’utilisation des aéroports domestiques à des horaires déterminés. Ensuite, elle envisage de redistribuer les licences d’exploitation des vols internationaux en faveur d’autres compagnies.Cependant, la FTC a tenu compte du fait de la difficulté pour ces dernières de faire leur entrée sur ces marchés pour le moment. Pour cette raison, elle a exigé à ce que Korean Air et Asiana Airlines limitent, pendant une certaine période, l’augmentation des frais de leur transport en les interdisant de réduire le nombre de vols.De son côté, Korean Air a fait savoir qu’il lui donnerait son avis après avoir minutieusement fait état de la situation de chaque ligne. Même après avoir obtenu le feu vert du gouvernement, sa fusion avec Asiana Airlines sera officiellement approuvée après avoir obtenu l’approbation des autorités des sept pays concernées, dont les Etats-Unis, l’Union Européenne, la Chine et le Japon.