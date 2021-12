Park Geun-hye : la grâce présidentielle prend effet à minuit

Photo : YONHAP News

La grâce présidentielle accordée à Park Geun-hye, destituée en 2017, prendra effet demain minuit.Les procédures à suivre pour libérer cette ancienne chef de l’Etat seront menées dans un hôpital séoulien où elle est actuellement traitée. La prédécesseure directe de Moon Jae-in purge une peine de 22 ans de prison pour corruption, abus de pouvoir et violation de la loi électorale, entre autres.A en croire le ministère de la Justice, peu avant minuit, une attestation d’amnistie lui sera délivrée par les autorités pénitentiaires, puis son équipe de sécurité, qui la protège, quittera le site.Agée de 69 ans, l’ex-présidente de la République, a été hospitalisée le 22 novembre dernier afin de recevoir des soins, à l’origine pendant un mois. Sur les avis de ses médecins, son traitement a été prolongé au moins jusqu’au 2 février. Son état de santé déclinant après quatre ans et neuf mois de prison est l’une des raisons de la grâce de Moon Jae-in.Première femme élue présidente de Corée du Sud, en 2012, Park est amnistiée et réhabilitée, elle ne pourra cependant pas bénéficier d’avantages matériels ou humains accordés, selon la loi concernée, aux anciens chefs d’Etat à la retraite, à l’exception d'une équipe d'agents de sécurité.