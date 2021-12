Dokdo : la Corée du Sud a effectué des exercices de défense

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a effectué la semaine dernière des exercices militaires visant à défendre les Dokdo, les îlots en mer de l’Est qu’elle contrôle. Il s’agit de la deuxième et dernière manœuvre de l’année. Son armée et sa police maritime organisent ces opérations deux fois par an, généralement en juin et en décembre, depuis 1986. Cette année, la première a eu lieu le 15 juin.Un responsable de l’armée a expliqué hier que les exercices dits « entraînement à la défense du territoire de la mer de l’Est » avaient eu lieu au large des îlots et à huis clos. Et d’ajouter que des navires de la marine et de la police maritime ainsi que des avions de l’armée de l’air y ont été mobilisés.Situation sanitaire oblige, l’exercice a été mené principalement en mer, et celui du débarquement sur les Dokdo n’a pas eu lieu.Le Japon, qui revendique la souveraineté sur les îlots, n’a pas tardé à réagir. Selon la NHK, la télévision publique nippone, le gouvernement de Fumio Kishida a fait part hier de son mécontentement.