COVID-19 : le gouvernement s’inquiète de la vitesse de la propagation de l'Omicron

Ces dernières 24 heures, le nombre de nouvelles contaminations au COVID-19 a atteint 5 037. Celui des cas graves a reculé de six pour s’établir à 1 145 et 73 décès supplémentaires ont été enregistrés.67 % des lits en soins intensifs et 52 % de ceux dans les hôpitaux spécialisés dans les maladies infectieuses sont actuellement occupés et aucun patient n’est dans l’attente d’une place à l’hôpital.Dans ce contexte, la propagation rapide du variant Omicron préoccupe les autorités sanitaires. Depuis l’identification du premier cas positif le 1er décembre, un total de 625 patients, dont 109 hier et 67 aujourd’hui, ont été recensés jusqu’à présent. Et en moyenne six sur dix sont détectés parmi les arrivants de l’étranger.Pour y faire face, le gouvernement a d’abord prolongé l’interdiction d’entrée des voyageurs sur son territoire en provenance de 11 pays africains jusqu’au 3 février prochain. Et la vente de nouveaux billets d’avion en provenance de Singapour, qui avait été désigné comme zone de voyage sécurisé, sera provisoirement arrêtée.Par ailleurs, à partir d’aujourd’hui, le test PCR, permettant d’identifier le variant Omicron entre trois et quatre heures, sera utilisé dans les centres de dépistage sur l’ensemble de la Corée du Sud.