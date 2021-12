La Corée du Nord entame la délibération du projet budgétaire pour 2022

Photo : YONHAP News

Pour le troisième jour de son assemblée plénière du Parti des travailleurs, la Corée du Nord aurait lancé l’examen de son budget pour la nouvelle année.Selon la KCNA, des groupes de délibération sur les finances de l'État ont été mis en place en vue de faire le point sur l'exécution de celles-ci pour cette année et de débattre du projet du montant alloué pour 2022. Et les discussions sérieuses seraient actuellement en cours sous la direction des cadres du bureau politique du Comité central du parti.Toujours d’après l’agence officielle du pays communiste, les participants ont également échangé sur le rapport du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, présenté lors des deux premiers jours de la session plénière. A l’ouverture de cette réunion, Kim Ⅲ a présenté l'orientation des principales politiques du parti et du régime pour 2022. Le lendemain, il a fait un compte-rendu historique des travaux liés au développement rural socialiste.