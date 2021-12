Fort bond de la production industrielle en novembre

Photo : KBS News

La production industrielle de la Corée du Sud a enregistré un bond mensuel de 3,2 % le mois dernier, dopé par celui des secteurs manufacturiers et tertiaires. Son indice est alors monté à 114,4, la plus forte progression en 16 mois. Des données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Pour être précis, la production industrielle était repartie à la hausse en septembre après deux mois consécutifs de baisse, avant de reculer de nouveau en octobre. L’embellie de novembre est donc largement attribuable aux industries manufacturières et de services, dont la production s’est accrue de 5,3 % et 2 % respectivement.A contrario, l’indice de commerce de détail n’a, quant à lui, atteint que 119,1 en novembre, soit une régression de 1,9 % en un mois. Il s’agit du plus important déclin depuis juillet 2020. Cela illustre que le desserrement des mesures sanitaires, le mois dernier, n’a pas dopé la consommation. Le Kostat a tenu à expliquer ce fléchissement par l’effet de base, puisqu’en octobre, le chiffre a été historiquement élevé, avec 121,4.