La réouverture de la bourse de Séoul prévue lundi prochain

Photo : YONHAP News

Une cérémonie d’inauguration pour la nouvelle année des marchés d’actions et de produits privés aura lieu le 3 janvier, lundi prochain donc. D’après l’annonce faite par la KRX, la place boursière de Corée du Sud, y seront présent des représentants et des cadres du milieu, y compris le président de la Commission des services financiers Koh Seung-beom, le président de la KRX, Sohn Byung-doo, ou encore le président de la commission parlementaire chargée des affaires politiques Yun Jae-ok.Ainsi, l’heure d’ouverture du Kospi, du Kosdaq et du Konex seront repoussées, lundi, d’une heure à 10 h. L’heure de leur clôture sont, comme d’ordinaire, programmées à 15 h30.Les marchés des actions et des produits dérivés ne seront ouverts qu’aujourd’hui, car demain a été décrété par le KRX comme jour férié de fin d’année.