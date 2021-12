Le gouvernement en quête de 18 nouveaux métiers d’avenir

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’Economie Hong Nam-ki a tenu aujourd’hui une nouvelle conférence consacrée aux mesures d’urgence économiques.L’exécutif s’est penché, en premier lieu, sur les moyens d’explorer les métiers dits d’avenir et de les promouvoir. Il entend développer, d’abord, 18 nouvelles professions dans cinq secteurs : la convergence technologique, l’éducation et les soins médicaux, la culture et les loisirs, l’agriculture, la forêt et la pêche, ainsi que l’environnement. Il peut s’agir par exemple de créateur de métavers ou encore d’évaluateur de valeur de contenus. De même l’agrément national sera introduit et les programmes destinés à les former seront développés.Au cours de la réunion, Hong est aussi revenu sur la situation du marché du travail. Selon ses explications, cette année, le nombre d’emplois s’est accru de 350 000 par rapport à 2020, soit 100 000 de plus qu’initialement prévu, afin de renouer avec son niveau d’avant COVID-19. Il a également souligné la nécessité de faire face, de manière plus active, au changement structurel du marché, dû aux innovations numériques et technologiques.Les discussions ont aussi porté sur les plans d’action pour le lancement, dès l’année prochaine, de différents projets liés au « New Deal » à la coréenne et à la neutralité carbone.