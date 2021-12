Construction d'un cinquième sous-marin de 3 000 tonnes

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a entamé aujourd’hui la construction d'un nouveau sous-marin de 3 600 tonnes. D’après l'Administration du programme d'acquisition de la défense (DAPA), la deuxième unité du sous-marin de classe Changbogo-III Batch-II, dotée d’aptitudes de combat et de systèmes sonar avancés, devrait être construite d'ici 2026. Sa mise en service est prévue deux ans plus tard.Le sous-marin de 89 mètres de long et de 9,6 mètres de large sera équipé de dix tubes de lancement verticaux pour les missiles mer-sol balistiques stratégiques (MSBS), contre six dans les sous-marins de 3 000 tonnes de la première série. Il sera également alimenté en partie par une batterie au lithium, ce qui lui permettra d’effectuer des missions sous-marines plus longues.Une fois le projet terminé, Séoul disposera de cinq sous-marins de classe 3 000 tonnes.