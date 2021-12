Corée du Sud : plus de 30 milliards de dollars de commandes de construction à l’étranger pour la deuxième année consécutive

Photo : YONHAP News

Les entreprises sud-coréennes ont décroché, cette année, un total de 30,6 milliards de dollars de commandes de construction à l’étranger. D’après l’annonce faite aujourd’hui par le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports, 319 compagnies ont réussi à recevoir des commandes de 91 pays.Par région, le Moyen-Orient est arrivé en tête avec 37 % des commandes remportées. Viennent ensuite l’Asie avec 30 % et l’Europe, 15%. Concernant les types de construction, les installations industrielles représentaient 58 %, suivi par les travaux publics (19 %) et l’électricité (10 %).Le montant des commandes glanées par les constructeurs sud-coréens à l’étranger avait enregistré plus de 50 milliards de dollars chaque année jusqu’en 2014 après avoir franchi la barre des 70 milliards en 2010. Mais depuis, en raison du COVID-19 et de la baisse des prix du pétrole, ce chiffre se situe aux alentours de 30 milliards de dollars.