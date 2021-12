L'« ange sans visage » poursuit ses œuvres de charité pour la 22e année consécutive

Photo : YONHAP News

Comme à chaque fin d’année, L'« ange sans visage », de Jeonju est revenu. Il dépose une somme d’argent importante devant la mairie d’un quartier de cette ville, située dans la province de Jeolla du Nord. Un geste de charité perpétré depuis 22 ans.Vers 10h du matin, une mystérieuse personne a appelé la mairie. Les employés se sont alors précipités dehors et y ont trouvé un carton. Selon Choi Yong-myon, employé des lieux, il a vu sur l’écran de son téléphone « aucune information » sur l’émetteur lorsqu’il a reçu cet appel. Cet inconnu lui a seulement expliqué avoir déposé sa boîte sur un camion stationné dans les alentours.Toujours le même contenu au fil du temps : un message d’encouragement à l’adresse des jeunes orphelins chefs de famille et une tirelire en forme de cochon remplie de petites monnaies et de liasses de billets. Cette année, il a laissé plus de 70 millions de wons, soit environ 52 000 euros. Commencé en avril 2000 avec 584 000 wons, l’équivalent de 434 euros, il a fait, jusqu’à présent, don d’environ 880 millions de wons, soit 654 000 euros.Il y a deux ans, le bienfaiteur s’est fait voler son offrande, mais il n’a pas arrêté ses œuvres de charité pour autant. Depuis 22 ans, il revient tous les ans et ses donations ont servi, selon ses vœux, à venir en aide à 6 000 foyers en difficulté.Le poids de l’émotion double chaque année et les enfants qui reçoivent ce cadeau apprennent de cet esprit solidaire. En guise de remerciement, un élève de l’école primaire de la ville lui a écrit une lettre en lui souhaitant bonne santé et plein de bonheur.