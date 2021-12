COVID-19 : le gouvernement envisage d’élargir les traitements à domicile

Photo : KBS News

5 037, le nombre de nouvelles contaminations a été maintenu sous la barre des 6 000 pour la deuxième journée de suite. Mais celui de cas grave reste au-dessus des 1 000 pour la dixième journée consécutive.Le gouvernement a décidé de récupérer d’ici janvier environ 6 900 lits supplémentaires et d'augmenter le nombre d’établissements médicaux traitant le COVID-19 jusqu’à 300, pour élargir les soins à domicile. Il a affirmé qu’il allait réquisitionner un total de 24 000 lits pour qu’il puisse faire face à 10 000 nouveaux cas quotidiens. Le 2e vice-ministre de la Santé, Ryu Geun-hyeok, a tenu des propos en ce sens en affirmant la volonté de l’exécutif de mobiliser toutes les places disponibles dans différentes structures de santé.En revanche, les patients atteints de symptômes légers seront en principe traités à domicile. Dans cette optique, 300 cliniques de quartier seront mobilisées ainsi que 70 centres dédiés. Et parmi ces malades, ceux ayant achevé leur schéma vaccinal bénéficieront d’une enveloppe de 200 000 à 480 000 wons par foyer, soit environ 150 à 350 euros.Le gouvernement prévoit que la majorité de la population achèvera leur injection de rappel d’ici le prochain trimestre. Il projette d’acquérir plus de 90 millions de doses de vaccin pour l’année prochaine, et fournira des indemnités pour les vaccinés présentant des effets secondaires et une enveloppe de consolation pour les familles des victimes.L’administration envisage de réorganiser aussi la distanciation sociale pour le retour à la vie normale en retirant, par exemple, l’application du passe sanitaire, en commençant par les lieux au risque moins élevé. Et le nombre de participants entièrement vaccinés autorisés dans des manifestations sera également augmenté. Enfin, elle annoncera demain si elle prolonge ou non le niveau de distanciation sociale actuelle.