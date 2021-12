Météo : en attendant le froid glacial...

Photo : YONHAP News

Le grand froid refait petit à petit surface. Comme annoncé en début de semaine, les températures continuent de chuter avant d’atteindre son apogée demain, pour le dernier jour de l’année.Aujourd’hui, le ciel était plutôt dégagé sur une grande partie de la péninsule. Seuls le Sud-Ouest ainsi que la ville de Suwon ont observé des nuages un peu plus épais dans la matinée. De la neige est tombée sur les îlots Dokdo et Baengnyeongdo et dans le centre du pays.Le thermomètre était donc bas ce matin mais également cet après-midi. Plus on remontait vers le Nord, plus les températures dégringolaient. Les régions du Sud sont passées de -1°C à environ 5°C après 12h. De -5°C à 1°C de moyenne à Daejeon et les alentours. Séoul a enregistré -8°C avant d’atteindre au fil de la journée les 0°C, la minimale de l’après-midi.