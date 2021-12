Photo : YONHAP News

Pour cette dernière séance de l'année, l’indice de référence de la Bourse sud-coréenne, le Kospi, termine dans le rouge en clôturant à 2 977,65 points (-0,52 %). Le Kosdaq, l'indice des valeurs technologiques, quant à lui, poursuit sa progression et gagne 0,58 % à 1 033,98 points. En conséquence, le Kospi clôt 2021 à un niveau supérieur de 3,63 % à celui de la fin de l'année dernière (2 873,47). Le Kosdaq finit, quant à lui, à 6,77 % plus haut par rapport à 2020 (968,42).Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 345,66 wons (+4,14 wons) et le dollar américain 1 188,8 wons (+2,3 wons).La bourse réouvrira le lundi 3 janvier à 10h du matin.