De hauts cadres nord-coréens élaborent des politiques clés pour l'année prochaine

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tenu hier une assise importante sur les politiques clés pour l'année prochaine au cours de la 4e réunion plénière du 8e Comité central du Parti des travailleurs. D’après l'Agence centrale de presse nord-coréenne, la KCNA, en ce troisième jour de réunion, des «séminaires par section» portant sur différents domaines, dont l’armée, l’industrie de défense et l’agriculture ont eu lieu. Il a été notamment question d’élaborer des plans concrets par secteur qui conformaient au rapport présenté par Kim Jong-un hier et avant-hier.D’après un responsable du ministère sud-coréen de la Réunification, un groupe chargé des relations intercoréennes aurait été mis en place lors de cette séance. Une première selon l’information relayée par un média du pays communiste.Les détails des discussions devraient être dévoilés à la fin de l’assemblée plénière. Et l’attention se porte désormais sur la possibilité d’apercevoir ou non la volonté de Pyongyang à poursuivre le dialogue avec Séoul et Washington.