L’ex-pésidente Park Geun-hye libérée aujourd’hui

Photo : YONHAP News

L’ancienne présidente de la République Park Geun-hye a été libérée cette nuit, après quatre ans et neuf mois de détention. Elle avait été condamnée à 22 ans d'emprisonnement pour notamment corruption et abus de pouvoir. Mais son incarcération a pris fin plus tôt suite à la grâce accordée par son successeur direct Moon Jae-in. Park, actuellement hospitalisée à cause d’un problème de santé, s’est vu délivrer une attestation d’amnistie sur son lit d’hôpital. Elle restera traitée jusqu’en février.La veille, un livre recueillant des lettres qu’elle a échangées avec ses défenseurs derrière les barreaux a été dévoilé. La fille du dictateur militaire, Park Chung-hee, y a plaidé son innocence à propos de sa destitution, en déclarant que la vérité serait révélée un jour même si cela doit prendre du temps. Elle a également dénié les soupçons autour d’elle, les qualifiant de rumeurs malveillantes, concernant l’affaire du ferry Sewol qui avait entraîné la volte-face d’un grand nombre des citoyens.Des centaines de personnes se sont rassemblées autour de l’hôpital pour célébrer sa libération. En revanche, hier, près de la place de Gwanghwamun à Séoul, une manifestation s’est déroulée pour réclamer l’annulation de cette clémence qui constitue, selon ses participants, un choix politique allant à l’encontre de l’opinion publique.