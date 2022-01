COVID-19 : prolongation des mesures de distanciation sociale de deux semaines

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a prolongé les mesures de distanciation sociale actuelle pour deux semaines, jusqu’au 16 janvier prochain. Du coup, les restaurants et les cafés devront toujours fermer à 21 heures et les rassemblements privés sont autorisés jusqu’à quatre personnes.Le Premier ministre Kim Boo-kyum a annoncé cette décision ce matin lors d’une réunion consacrée à la réponse au COVID-19, en déclarant qu’il fallait du temps pour faire face, de façon préventive, au variant Omicron avant qu’il ne sévisse davantage en Corée du Sud.Par ailleurs, le passe sanitaire sera désormais obligatoire dans les galeries marchandes et les grandes surfaces, lieux hautement fréquentés. Le système de passeport vaccinal sera appliqué aux adolescents à partir de la rentrée prochaine, le 1er mars, avec un délai de tolérance d’un mois. La grande rentrée scolaire se déroule au printemps ici au pays du Matin clair, contrairement en France où elle a lieu en automne.L’exécutif a également décidé de fournir plus de soutiens aux petits commerçants et autoentrepreneurs frappés par la pandémie virale. Il versera d’abord une enveloppe de 5 millions de wons, soit 3 700 euros, à 550 000 personnes et les dédommagera plus tard une nouvelle fois après calcul de leurs pertes.Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 4 875 nouvelles infections, soit une baisse d’environ 1 300 par rapport à il y a une semaine. Le nombre de cas du variant Omicron a augmenté de 269 pour atteindre 894. Celui des décès a progressé de 108 en un jour, le deuxième bilan quotidien le plus élevé depuis le début de l’épidémie. Pour finir, le total de patients en état critique s'établit à 1 056.