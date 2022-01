Moon Jae-in donnera son dernier discours du Nouvel an lundi prochain

Photo : YONHAP News

Le président de la République Moon Jae-in prononcera son dernier discours du Nouvel an, lundi prochain, 2022 étant la dernière année de son mandat.Selon un responsable de la Maison bleue, le chef de l’Etat n’a pas encore terminé la modification de son texte et profite du temps restant pour le peaufiner, mais le message reposera sur l’ambition de surmonter la crise et de faire de la Corée du Sud un pays leader.Le locataire de la Cheongwadae soulignera surtout l’importance de la cohésion sociale en cette nouvelle année du Tigre où l’union des forces des citoyens sera plus que jamais cruciale. En parallèle, il présentera cinq défis à relever dans l’avenir pour réaliser l’essor du pays du Matin clair basé sur l’unité du peuple.Son allocution sera suivie par l’échange des salutations du Nouvel an avec les principales personnalités politiques et économiques via visioconférence.