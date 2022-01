Japan Record Awards : BTS décroche le prix spécial de la musique internationale

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop BTS a remporté hier le prix spécial de la musique internationale aux Japan Record Awards pour la deuxième année consécutive.Selon l’agence du boys band Big Hit Music, cette section a été créée l’année dernière, et les deux premières récompenses ont été donc accordées au septuor dirigé par RM. Celui-ci est le seul lauréat étranger dans cette 63e édition de la cérémonie de remise de prix japonaise, tout comme l’an dernier.Les membres n’ont pas assisté à l’événement, mais ont exprimé leur reconnaissance via un message vidéo dans laquelle ils se sont dits heureux de l’engouement et du grand nombre de personnes à écouter leurs chansons cette année. A cette occasion, le clip de leur interprétation de « Butter », donnée lors de leur concert en ligne « BTS Permission To Dance On Stage » en octobre dernier, a été projetée.