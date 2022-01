Méteo : dernier jour de l'année congelé

Photo : YONHAP News

La vague de froid s’est intensifiée pour le dernier jour de l’année 2021. A 5 heures du matin, le mercure était relativement bas : -8°C dans la capitale et également à Chuncheon, située dans la pointe nord du pays, -7°C à Daejeon, -6°C à Gangneung et à Cheongju, dans le centre. La partie sud était très légèrement plus chaude avec -4°C à Daegu, -3°C à Busan et la seule température positive du pays pour l’île méridionale de Jeju avec presque 5°C.La Corée du Sud est globalement ensoleillée. Seules perturbations dans la partie sud-ouest où le temps sera principalement nuageux. De la neige y est même attendue ainsi que sur les îlots Dokdo, dans la mer de l’Est qui sépare la péninsule coréenne et le Japon.Par ailleurs, avec ce froid glacial, la concentration de particules fines affiche un « bon » niveau sur tout le territoire.Les prévisions pour samedi et dimanche sont plutôt agréables. Le grand froid devrait se calmer au fil du weekend. Le ciel, lui aussi, observera une amélioration. Pour le jour de l’An, un léger voile blanc couvrira le territoire avant de se dissiper totalement le lendemain. Cependant, il neigera dans le Nord du pays dans la matinée et il fera gris au Sud, avant le retour d’un grand soleil sur l’ensemble du pays du Matin clair.