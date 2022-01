COVID-19 : les restrictions renforcées seront maintenues pendant deux semaines

Photo : YONHAP News

Les mesures de distanciation sociale actuelles sont prolongées de deux semaines jusqu’au 16 janvier prochain. Nouveauté : le passe sanitaire sera appliqué dans des magasins, des grandes distributions et des galeries marchandes d’une surface de plus de 3 000 m² à partir de lundi prochain, avec un délai de préparation de sept jours.Dans les cinémas et les salles de concerts, les spectateurs peuvent assister à une séance ou un spectacle si ces derniers commencent avant 21 heures. A propos des rassemblements privés, comme d’habitude, quatre personnes peuvent se réunir au maximum qu’elles soient vaccinées ou non.Pour les restaurants et les cafés, seuls ceux munis de leur passeport vaccinal ou d'un certificat de test PCR négatif peuvent y entrer. Y compris les individus de moins de 18 ans, ceux qui sont guéris du virus ou encore les personnes qui ne peuvent pas se faire inoculer pour des raisons de santé. Les non-vaccinés peuvent fréquenter ces endroits seuls.Le couvre-feu de 21 heures sera toujours imposé aux restaurants, aux cafés, aux karaokés, aux bains publics, aux salles de gym et aux bars. Quant aux salles d’arcades, aux casinos, aux centres de massage et aux instituts de formation continue, ils doivent fermer à 22 heures.Les événements peuvent se tenir avec moins de 50 personnes. En revanche, si tous les participants ont un passe sanitaire, jusqu’à 299 peuvent y prendre part. En ce qui concerne les établissements religieux, ils peuvent remplir jusqu’à 30 % des sièges.Par ailleurs, la durée de validité du passeport immunitaire est limitée à six mois après la deuxième injection à compter d'aujourd'hui. Elle sera renouvelée dès l'inoculation de la dose de rappel. Lors de la lecture d’un code QR d'un passe invalide, une alarme retentira alertant les responsables des établissements.Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 3 129 nouvelles contaminations. Le chiffre est retombé en dessous des 4 000, une première en cinq semaines pour un dimanche. Le nombre de patients en état critique s'établit à 1 024 et celui de décès à 36.Le premier mort dû à l'Omicron a été identifié à Gwangju. C’est une nonagénaire, testée positive le 25 décembre dernier, avant de périr deux jours plus tard.