Record historique des exportations sud-coréennes en 2021

Photo : YONHAP News

2021 était une année incroyable pour les exportations sud-coréennes. Selon les données publiées par le ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur, les ventes à l’étranger du pays du Matin clair ont augmenté de 25,8 % en glissement annuel pour atteindre 644,5 milliards de dollars. A savoir quasiment 37 milliards de dollars de plus que le dernier record de 2018.Les exportations ont ainsi retrouvé la croissance après avoir connu un recul ces deux dernières années. Quant aux importations, elles ont bondi de 31,5 % pour s’élever à 615 milliards de dollars. Par conséquent, la Corée du Sud est montée d'un cran pour se classer au 8e rang mondial en terme de volume commercial annuel, une première en neuf ans.En ce qui concerne les ventes hors des frontières, 15 principaux articles ont enregistré une hausse à deux chiffres pour la première fois depuis 2000. Les semi-conducteurs et la pétrochimie ont notamment conduit à ce bilan reluisant. Les exportations ont grimpé dans neuf principales régions et ont établi un record à destination de la Chine, des Etats-Unis, de l’Union européenne, de l’Asean et de l'Inde.Rien qu'en décembre, les exportations ont gagné 18,3 % à 60,7 milliards de dollars, et les importations 37,4 % à 61,3 milliards de dollars, tous deux à un niveau jamais atteint.