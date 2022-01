Une personne non identifiée rejoint le Nord via la DMZ

Photo : YONHAP News

Une personne non identifiée a franchi, samedi soir, la frontière intercoréenne pour se rendre en Corée du Nord. D’après les autorités militaires, cet individu est présumé être un civil sud-coréen. Il a été aperçu vers 21h20 se dirigeant vers le Nord à travers les barbelées de la ligne de démarcation militaire. L’armée sud-coréenne a dépêché des effectifs sur place, mais il a réussi à traverser vers 22h40.Plus tard, dans un processus d'établissement des faits, il a été découvert que la personne a été détectée vers 18h40 par un équipement de surveillance. Dans le même temps, un capteur installé dans les environs avait sonné mais l’armée ne s’en était pas rendu compte.Séoul a alors envoyé un message à Pyongyang sur ce franchissement pour protéger la vie de son citoyen. La Corée du Nord n’y aurait pas encore répondu.En septembre 2020, un fonctionnaire sud-coréen en charge du contrôle de la pêche a été tué en mer Jaune par l'armée nord-coréenne sous prétexte de prévenir la propagation du COVID-19.En février de l'année dernière, un nord-Coréen a traversé la frontière du 38e parallèle et est arrivé sur la côte sud-coréenne à la nage. En novembre 2020, un autre civil du royaume ermite avait également rejoint le Sud sans être détecté.A ce jour, d’après l’armée, la police et les autorités de renseignement, il est hautement probable qu’il s’agit du même réfugié nord-coréen qui a retraversé la frontière pour regagner le Nord.