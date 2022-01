Pyongyang se concentre sur la prévention du COVID-19 et sur l'économie en 2022

Photo : YONHAP News

En 2022, la Corée du Nord devrait prioriser la prévention anti-COVID tout en se focalisant sur l’économie et l’agriculture. Ce qui laisse entendre que Pyongyang envisagerait de maintenir la fermeture de ses frontières jusqu’à la diminution du risque pandémique.D’après l’information relayée samedi par l’agence officielle du pays communiste, la KCNA, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a présenté les orientations de l'Etat en ce sens pour la nouvelle année lors de la 4e réunion plénière du 8e Comité central du Parti des travailleurs, qui s’est déroulée la semaine dernière pendant cinq jours.Tout en détaillant les projets agricoles et économiques, le média nord-coréen n’a cependant pas dévoilé le résultat des discussions menées en matière de politiques vis-à-vis de Séoul et Washington. Il a été également décidé de renforcer les capacités militaires tant au niveau du matériel que de la discipline.Au cours de ce rassemblement, les défis à relever dans le domaine rural, le projet de budget et la révision d’une partie des statuts du parti ont été également adoptés.